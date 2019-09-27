BM'deki sözleri Kapadokya semalarında

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir şubesince, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının sepetlerine İngilizce pankart asılarak, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verildi.

3 METRELİK PANKART

Sıcak hava balonlarının sepetlerine, İngilizce “İslam dünyasının umudu Türkiye'dir. Dünya beşten büyüktür” yazısıyla Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 3 metrelik pankartlar asıldı. TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan, Başkan Erdoğan'ın, her koşulda mağdur edilen insanların yanında durduğunu gösterdiğini, mazlum coğrafyalarda yaşayan halklar tarafından umut ışığı olarak görüldüğünü belirtti.

TURİSTLERE MESAJ

Alkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hazırladığımız İngilizce pankartları Kapadokya'da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız” diye konuştu.