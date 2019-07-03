BM'deki skandala Türkiye'den sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, PKK'lı terörist 'Ferhat Abdi Şahin'le “Eylem Planı” imzalamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin'le BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek 'Eylem Planı' imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

KENDİ KARARINI İHLAL ETTİ

Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması, hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir.”

ASLA KABUL EDİLEMEZ

BM'nin, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silahaltına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Ancak BM'nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez” değerlendirmesinde bulunuldu.