BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon: Suriye konusunda aldığı inisiyatiften dolayı Erdoğan'a saygı duyuyorum

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önde gelen uluslararası insan kaynakları platformlarından Global HR Forumu'nun 14'üncüsü "Birlikte Daha İyi Bir Geleceğe" sloganıyla 6-7 Kasım'da Seul'de düzenlendi.

BM 8'inci Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un onur konuğu olarak yer aldığı foruma, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay katıldı.

Güney Kore Başbakanlığı tarafından organize edilen forumda, insan kaynakları konusunda dijital dönüşümü yakalama, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi, cinsiyet eşitliği, yetenek gelişimi, genç istihdam gibi konular ele alındı.

Atay, forum kapsamında insan kaynaklarının geleceği konusunda uluslararası platformlarda iş birliğine dönük görüşmeler gerçekleştirdi. Atay, görüşmelerde, İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarını ve Türkiye'nin insan kaynakları vizyonunu aktardı.

(AA)