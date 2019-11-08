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08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:53:25

Bizden kaçamazsınız

PKK’nın kaçırdığı evlatları için 66 gündür eylem yapan aileler, HDP’ye ateş püskürdü. Anneler, Bizden hep kaçıyorlar. İstedikleri yere kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, enselerinde olacağız dedi.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 66’ncı günü geride bıraktı. Hacire Akar’ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başlamıştı. 2014 yılında Arnavutköy'de ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, çocuğunun hesabını HDP'den soracağını söyledi.
GELİN KARŞIMIZA ÇIKIN
Tuncay Bingöl, “HDP buradan kaçmış, taşınmış, gitmiş, diyorlar. Biz buradayız, siz de gelin tartışalım, konuşalım, bizim her şeyimiz tespitlidir. Gelin karşımıza çıkın, eğer bizim çocuklarımızı siz götürmediyseniz, neden bizden kaçıyorsunuz. 66'ncı gündür burada bekliyoruz. HDP hiçbir cevap, hiçbir haber, hiçbir açıklama yapmadı. Bizden hep kaçıyorlar, istedikleri yere kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, enselerinde olacağız. Ya bizim çocuklarımızı getirecekler, ya da biz buradan gitmeyeceğiz” diyerek ailelerin kararlılıklarını ortaya koydu. Evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini ifade eden anne Fatma Bingöl de, “Çocuğum daha 14 yaşındaydı. Bir hayali vardı, polis olmak istiyordu. Oğlumu hayalinden, geleceğinden ettiler, gençliğiyle oynadılar. Ciğerimizi kopardılar bizden. 66 gündür bu kapıda bekliyoruz. Birisi çıkıp 'Niye burada bekliyorsunuz' dedi mi? Üstelik hakaret ettiler bize” diye konuştu.
NEDEN BU ZALİMLİK
Erzurum'dan gelerek yeğeni için eyleme katılan Halime Şehitoğlu, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Şehitoğlu, 5 yıldır tarifsiz acılar çektiklerini anlatarak, “Bayrağımız, vatanımız, toprağımız var. Bu toprak hepimizin, bu vatan hepimize yeter. Neden bu zalimlik? 5 yıldır hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Allah'tan ümit kesilmez. Anneler inşallah bu çocukları onların elinden kurtaracak. O zalimlere de kalmayacak bu dünya” ifadelerini kullandı.

"SESİZİNİZİ DUYURACAĞIM"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, dün aileleri ziyaret etti. Annelerin tek tek çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattığı Zdechovsky, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyledi. Annelerden Ayşegül Biçer, Zdechovsky'e “Avrupa ülkelerinden de bize destek vermelerini istiyoruz. PKK'ya başkaldırmış analar var burada. Sesimizi duyun, duyurun, yeter artık annelerin yürekleri yanmasın” dedi. Annelerin acılarını paylaştığını, ailelerin yaşadığı bu durumu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını kaydeden Zdechovsky, “Bu sorunun çözülmesi için çalışacağız. Siz ve çocuklarınız için dua edeceğim. Umarım bir dahaki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” diye konuştu.

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