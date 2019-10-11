Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, PKK/YPG’ye kol kanat geren Avrupa Birliği’nin hezeyanlarına sert çıktı. Türkiye’nin hedefinin Kürtler değil teröristler olduğunu belirten Erdoğan, “PKK/YPG’nin işgalini görmeyenler, bizim Suriye’nin birliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle kenara çekilin, biz yolumuza devam ediyoruz” dedi. Türkiye’yi durdurmak için mültecilere yardımı kesme tehdidinde bulunan AB’ye rest çeken Erdoğan “Ey AB, kendinize gelin. Harekatımızı işgal olarak nitelemeye kalkarsanız işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyon Suriyeli’yi size göndeririz” ifadelerini kullandı.

SİZ DÜRÜST DEĞİLSİNİZ

Erdoğan AB’ye, “Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963’ten bu yana oyaladınız. ‘AB’ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu’. Siz dürüst değilsiniz. İkinci taksit olan 3 milyar euro’yu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah’ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız. Biz Türkiye'yiz” diye seslendi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Konuşmasında, “DEAŞ’a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı ihraç ettiler. Fransa’dan DEAŞ, Suriye’ye geldi, Almanya’dan geldi, Hollanda’dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ’lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ’a karşı da PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN

Erdoğan, harekata karşı çıkan Suudi yönetimine, “Yemen’de her tarafı yerle yeksan ettiniz. Siz önce bunun hesabını verin” diyerek tepki gösterdi.

Suriye topraklarında onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde, Türkiye’nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı harekata yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Önce Suudi Arabistan’dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın.Yemen’i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda” diye sordu.

BİZE LAF EDEMEZSİNİZ

Erdoğan şöyle devam etti: “On binlerce insan Yemen’de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Şu anda Yemen, fakruzaruret içinde. Her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede, siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız.”

DEMOKRASİ KATİLİSİN

“Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Zira sen, ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi’nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesine bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kanasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz, inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz.”

Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi harekatı karargahta anbean takip etti.

SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN HER TEDBİR ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı’nın da planlama ve icrasında, sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleriyle bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden, harekatı sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanların karargahtaki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

MORALLER ÇOK YÜKSEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekâta ilişkin yaptığı açıklamada, “Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak devam ediyor” dedi. Mehmetçik’in moralinin çok yüksek olduğunu kaydeden Akar, “Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Sadece Mehmetçik’in değil, herkesin morali yüksek” diye konuştu.

HAİNLERDEN ALGI OPERASYONU

Harekâtın başlamasıyla harekete geçen PKK’lı hainler, sosyal medyada yalan ve çarpıtma haberlerle algı operasyonuna başladı. Örgüte yakın hesaplardan, Suriye iç savaşında yaşanmış olaylarda çekilmiş fotoğraflar, harekâtta gerçekleşmiş gibi yansıtılmaya çalışıldı. Bu arada Türkiye’nin terör koridorunu ortadan kaldıracak hamlesi karşısında çaresiz kalan teröristler ve siyasi uzantıları, iftira kampanyası başlattı. HDP tarafından ortaya atılan “TSK Hıristiyan mahallesini vurdu” iddiası, Dünya Aramiler Konseyi Başkanı Johny Messo tarafından yalanlandı.