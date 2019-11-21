Bitmeyen hazımsızlık! Utanç vesikası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, demokrasi tarihine kara leke olarak geçecek bir olay yaşandı. CHP’nin genetik kodları bir kez daha devreye girdi. Sokakta başörtülü kadınlara saldırı haberlerinin peş peşe geldiği günlerde, Meclis çatısı altında sarf edilen utanç verici sözler kayıtlara geçti. Provokatif söylem ve hareketleriyle tanınan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yine ortalığı karıştıran isim olarak dikkat çekti. Tanal’ın hiçbir dayanağı olmayan ve haddini aşan ifadeler kullanması, Genel Kurul’da ortamı gerdi.

CHP’NİN ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ

Genel Kurul'da Ecevit dönemindeki dış politika konuşulurken çıkan tartışma, CHP'nin 'Eski Türkiye' özlemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananların ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç araya girdi. CHP’li Özkoç, Tanal’ın skandal sözlerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef aldı. AK Partili Zengin’in eleştirilerine cevap veremeyen Özkoç, çirkin bir üslupla kılık kıyafet üzerinden küstahça ‘had bildirmeye’ kalkıştı. Bu olay, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle Meclis’te yemin etmek istemesinin ardından ortaya çıkan utanç tablosunu akıllara getirdi. Kavakçı’nın başörtüsüyle genel kurula girmesi üzerine Demokratik Sol Parti (DSP) milletvekilleri sıralara vurarak ve yuhalayarak protesto etmişti. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise Meclis kürsüsünden, “Bu hanıma haddini bildiriniz” ifadelerini kullanmıştı. Ecevit ve DSP milletvekillerinin şiddetli protestoları altında Kavakçı, genel kurul salonundan milletvekili yeminini edemeden ayrılmak zorunda kalmıştı. CHP’li Özkoç, 20 yıl önce yaşanan skandalda Ecevit’in başlattığı linç kampanyasında Kavakçı’ya söylediği sözlerini, benzer üslup ve kelimelerle tekrarladı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ RAHATSIZ

DSP lideri Ecevit’in Kavakçı’yı hedef tahtasına koyduğu gibi “Bu kadına haddini bildirin” diyen Özkoç, “Ulan, böyle bir grup başkanvekilliği olmaz” diye bağırarak, Zengin’e hakaretler savuracak kadar zıvanadan çıktı. Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke daha ekleyen CHP’li vekil gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı. İkinci Merve Kavakçı vakasına imza atan Özkoç, çığ gibi büyüyen tepkileri azaltmak için zoraki özür diledi. TBMM’deki tehlikeli provokasyon, sosyal medyada infiale sebep olurken, vatandaşlar “Geçmeyen hazımsızlık” yorumunda bulundu. CHP yönetimi de Özkoç’a tepki gösterdi. “Partiyi zor durumda bıraktın” uyarısı yapılan grup başkanvekili, “Üslubum yanlıştı” diyerek CHP’den yükselen çatlak sesleri susturmaya çalıştı.

ZİHNİYETLERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Özkoç’a tepki gösteren Zengin, saldırının, CHP’de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP’li Özkoç’un kendisinden özür dilerken “Ben bilmiyorum bu kadına 'haddini bildirin' in ne demek olduğunu” dediğini söyledi. Bunun gerçek olmadığını ve Özkoç’un her şeyin farkında olduğunu belirten Zengin, “Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergesidir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı. Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yapılan bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı” dedi.

SİCİLİ KABARIK

FETÖ elebaşını ABD’de ziyaret eden ve 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan Özkoç, PKK’ya yönelik operasyonlara da karşı çıkıyor.

CHP’li 5 milletvekilinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, 2013 yılında ABD’de ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Skandal ziyareti ifşa eden ise yine CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş olmuştu. Yarkadaş 13 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 CHP'linin Feto’nun davetlisi olarak ABD'ye gittiğini açıklamıştı.

5 KİŞİLİK HEYETTE

Yarkadaş’a göre Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Bardımcısı Gökhan Günaydın, dönemin Genel Sekreter Yardımcı Ali Demirçalı, eski vekil Faik Tunay ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç 5 kişilik heyette yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Tezcan'ı Aydın 1. sıradan, Özkoç'u ise Sakarya 1. sıradan yeniden milletvekili adayı göstermişti. Özkoç’un skandalları bununla da sınırlı değil.

AFRİN’E GİRMEYELİM

Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı Suriye’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan Özkoç, “Afrin’e girilmesine karşı çıkıyoruz” açıklamasında bulunarak PKK/YPG'yi sevindirdi. . FETÖ’nün darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda kürsüye gelen Özkoç, destansı direnişi itibarsızlaştırmaya çalışarak AK Parti ve Başkan Erdoğan’ı suçlamıştı.