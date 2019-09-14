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14 Eylül 2019 Cumartesi 18:04:07 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:05:34

Bitlis'te toprağa gömülü halde 180 kilogram patlayıcı madde bulundu

Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa gömülü halde 180 kilogram patlayıcı madde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tenekeler içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

(AA)

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