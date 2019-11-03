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03 Kasım 2019 Pazar 10:50:52 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 10:58:29

'Bitcoin Safiye’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi

Sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan kadın Safiye Gökçen Y.’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Y.'nin, sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın borsacı kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastı. Yeni Asır'ın haberinden sonra çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyor.

BİR TEK İLDE 40 KİŞİ

Yeni Asır'ın 'Bitcoin'le vurdu' başlığıyla duyurduğu haberin ardından vurgunun akıllara durgunluk verici bir boyutu olduğu ortaya çıktı. Safiye Gökçen Y.'nin, sadece Aydın'da bitcoin borsasında 28 kişiyi 40 milyon liraya dolandırdığı belirlendi.

İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde mağdur sayısının yüzleri geçtiği ve vurgunun 375 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Kadın dolandırıcı, insanları ağına düşürmek için kimi zaman ev sohbetlerinde başörtüsü taktı, kimi zaman sosyetenin yer aldığı davetlere şık elbiselerle katıldı.

Bu toplantılarda kurbanlarına üst düzeyde tanıdığından aldığı tüyolarla bitcoin oynadığı ve yüklüce paralar kazandığı yalanını söyleyen Safiye Gökçen Y., aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı.

SIRRA KADEM BASTI

2 yıl boyunca işlettiği paralardan kendisine para verenlere küçük miktarlarda kar payı kazandıran Safiye Gökçer Y., hesabındaki paralar yüz milyonlara ulaşınca sırra kadem bastı.

Kadın dolandırıcının ağına düşerek milyonlarını kaptıran mağdurlar, şikayetçi oldu. Bitcoin mağdurları, sosyal medyada 'Safiye Y. Bitcoin Mağdurları' ismiyle sayfa açtı.

POLİSİ ARADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y. olduğunu iddia eden bir kadının, emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

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