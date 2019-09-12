Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan dizide Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek rol alıyor. Eylül ayının gelmesi ile dizinin hayranları yeni sezon için sabırsızlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon için nefeslerin tutulduğu Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan yeni fragmanında Yılmaz, “Ben buna nasıl inandım, ben bunu nasıl göremedim? Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha’nın baba!” diyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü, 19 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanmaya başladığı ilk bölümden beri ilgiyle izleniyor.