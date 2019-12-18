Bir öyle bir böyle
Daha önce Gerekirse İncirlik kapatılabilir diyen Kılıçdaroğlu, Ermeni Soykırımı Tasarısı’na tepki olarak Başkan Erdoğan’ın da aynı sözleri söylemesi üzerine "Restleşme sorunları çözmez" diyerek çark etti.
Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirini yalanlayan açıklamalarına bir yenisini ekledi. ABD'nin yaptırım tehditleri karşısında Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Amerikalılar istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik ve Kürecik kapatılabilir” demişti.
SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU
Bu açıklama hafızalardaki tazeliğini yitirmeden Kılıçdaroğlu, bu sefer de Erdoğan'ın ABD Senatosu’nda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı Tasarısı’na tepki olarak söylediği “Gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız” ifadelerini eleştirdi.
180 DERECE DÖNDÜ
Karşılıklı restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini söyleyen CHP genel başkanı, “Türkiye'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir” dedi.
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