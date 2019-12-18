Bir öyle bir böyle

  • Bist 100
    111074
  • Dolar
    5,9054
  • Euro
    6,5774
  • Altın
    279,1670
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi
FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı
Köye dönen gençlere Tarım Bakanlığı tarafından 100 bin TL hibe verecek Köye dönen gençlere Tarım Bakanlığı tarafından 100 bin TL hibe verecek
Yerli araçlar çok yakında hazır! Yerli araçlar çok yakında hazır!
'Kıran 8' operasyonu başlatıldı 'Kıran 8' operasyonu başlatıldı
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik
Türkiye'nin büyük bölümü sise teslim Türkiye'nin büyük bölümü sise teslim
Son Dakika... 4 belediye başkanı görevden alındı Son Dakika... 4 belediye başkanı görevden alındı
Yanet Garcia ekranlara veda etti Yanet Garcia ekranlara veda etti
5 ilde FETÖ'cü 18 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı 5 ilde FETÖ'cü 18 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı
Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkeleri için 53 milyar dolarlık dev hibe Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkeleri için 53 milyar dolarlık dev hibe
Adana'da torbacılara şafak baskını: 30 gözaltı kararı Adana'da torbacılara şafak baskını: 30 gözaltı kararı
Darbeci Hafter'e karşı 8 kent seferberlik ilan etti Darbeci Hafter'e karşı 8 kent seferberlik ilan etti
Uyuşturucu kartelleri terör estirdi: Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü Uyuşturucu kartelleri terör estirdi: Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü
Dinar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştı Dinar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı
Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası
Luyindama'nın yerine Da Costa Luyindama'nın yerine Da Costa
Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu! Çiftin katil zanlıları yargılanıyor Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu! Çiftin katil zanlıları yargılanıyor
Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı
Anadolu Efes rakip tanımıyor! Anadolu Efes rakip tanımıyor!
Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler
Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Galatasaray bir bütündür, içeride, dışarıda gereğini yapar Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Galatasaray bir bütündür, içeride, dışarıda gereğini yapar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 22:24:38

Bir öyle bir böyle

Daha önce Gerekirse İncirlik kapatılabilir diyen Kılıçdaroğlu, Ermeni Soykırımı Tasarısı’na tepki olarak Başkan Erdoğan’ın da aynı sözleri söylemesi üzerine "Restleşme sorunları çözmez" diyerek çark etti.

Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirini yalanlayan açıklamalarına bir yenisini ekledi. ABD'nin yaptırım tehditleri karşısında Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Amerikalılar istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik ve Kürecik kapatılabilir” demişti. 

SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU 

Bu açıklama hafızalardaki tazeliğini yitirmeden Kılıçdaroğlu, bu sefer de Erdoğan'ın ABD Senatosu’nda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı Tasarısı’na tepki olarak söylediği “Gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız” ifadelerini eleştirdi. 

180 DERECE DÖNDÜ 

Karşılıklı restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini söyleyen CHP genel başkanı, “Türkiye'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir” dedi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ