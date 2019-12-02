"Bir metre kar yağsa gitmem"
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 90'ıncı gününde de sürdürüyor.
Vatani görevi için usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Emrah Avunan (24) için oturma eylemini sürdüren Muhittin Avunan, HDP'lilerin il binasını terk ederek, kaçıp gittiklerini söyledi. Annelerden Süheyla Demir, “Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz çünkü biz sadece evlatlarımızı istiyoruz” dedi. Songül Altıntaş ise “Ya çocuğumu alacağım ya da burada öleceğim” ifadelerini kullandı. Baba Salih Gökçe, “Üzerime bin metre kar da yağsa buradan gitmem” diye konuştu.
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