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10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:05:32

Bir başkan üç koltuk

CHP'li başkanların belediye şirketlerinde müdürlük yapma hevesi bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in de, kendini 2 belediye şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.  

CHP'li belediyelerde, vurgunların ve eş-dost-akraba kayırmacılığının ardı arkası kesilmiyor. İzmir’in, CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamış ve 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı almıştı. Tepkiler üzerine Erdoğan, aldığı iki maaşı bir okula bağışladığını söylemesine rağmen, bu açıklaması doğru çıkmamıştı. CHP’den konuya ilişkin yapılan açıklama ise çok konuşulmuştu. 

KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLMİŞ 

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandal durum için, “Önceki belediye başkanlarından devam eden bir konu olduğu için, ilk etapta uyarılması gerekiyordu kendisinin de. Asla kötü niyetli değil. Arkadaşımız yani sonuçta belki de yeni başlamanın heyecanıyla böyle bir olay olmuş ama sonuçta düzeltildi. Bu bir dikkatsizlik diyelim, dikkatsizlikten kaynaklanan bir eksiklik” açıklamasını yapmıştı. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri AŞ’den yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı. 

2 KOLTUĞU KENDİNE AYIRDI

O ‘heyecan’ dalgası İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de etkisi altına aldı. Belediye şirketlerinde yönetimi değiştiren Soyer, iki koltuğu kendine ayırdı. İZFAŞ ve İZBETON yönetim kurulu başkanlıklarına atamasını yaptı. Başkanlık maaşı dışında iki şirketten daha maaş alarak aylığını ikiye katlayan Soyer, “Kadrolarımızı yeniledik. İzmirliler bu görevlendirmelerle daha hızlı ve verimli hizmete kavuşacak” diye konuştu. 

ŞİRKETE MÜDÜR OLAMAZ 

696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre, bir belediye başkanı, şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları da bulunmuyor. 

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, tepkiler üzerine müdürlük koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Erdoğan'ın, aldığı maaşları bağışladığını söylemesi ise doğru çıkmamıştı.  

SÜLALESİNİ İŞE ALDI

CHP'li belediyelerdeki aile kadrolaşması da tam gaz sürüyor. Mazbatayı aldıktan sonra onlarca kişiyi işten çıkaran İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karayalı’nın, kızını, amcasını ve dayısını belediyede önemli görevlere getirdiği anlaşıldı. CHP’li başkanın, emekli 4 arkadaşını yönetici olarak işe aldığı tespit edildi. 

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