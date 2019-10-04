Bir ayda 144 YPG'li etkisiz hale getirildi

MİT, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin işbirliğiyle terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yurtiçinde ve yurtdışında sürdürülen başarılı operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 144 terörist etkisiz hale getirildi.

GARA'YA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve TSK unsurlarınca, 16 Eylül 2019'da Gara bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren “Zinar Şiyar Adıyaman” kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

GRİ LİSTE EKSİLDİ

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde “gri” kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi. Jandarma birliklerince, 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de “gri” kategoride aranan “Berhem” kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017'de Baykan kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyenler arasında yer aldığı belirlendi.