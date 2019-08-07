Bingöl'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bingöl kırsalında 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Kara kod adlı Sezer Işık olduğu bildirildi.
çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Temmuz'da Bingöl Karlıova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
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