23 Ekim 2019 Çarşamba 14:36:01 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:39:16
Bingöl'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler, merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 1 kadın teröristi silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
İHA
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