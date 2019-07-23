23 Temmuz 2019 Salı 12:13:03 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 12:14:40
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım twitter hesabı açtı, Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yaptı
Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, twitter hesabı açtı. Yıldırım'ın resmi iletişim adresinden Erdoğan ve Binali Yıldırım ile ilgili paylaşımlar yapıldı
Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım "Semiha Yıldırım İletişim Ofisi" adında bir twitter hesabı açtı.
Resmi iletişim adresi olarak kullanılan hesaptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yapıldı. Ayrıca Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın aynı karede olduğu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden alıntılar yapıldı.
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- Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım twitter hesabı açtı, Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yaptı
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