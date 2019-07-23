Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım twitter hesabı açtı, Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yaptı

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım "Semiha Yıldırım İletişim Ofisi" adında bir twitter hesabı açtı.

Resmi iletişim adresi olarak kullanılan hesaptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yapıldı. Ayrıca Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın aynı karede olduğu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden alıntılar yapıldı.