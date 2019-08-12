  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5637
  • Euro
    6,2388
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu
Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi
Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz Arda Turan: Atmosferden etkilenmeyip işimize odaklanırsak turu geçeriz
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da
İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek
Mensah da listede Mensah da listede
Khedira'ya onay çıkmadı Khedira'ya onay çıkmadı
Albayrak geldi Falcao yok Albayrak geldi Falcao yok
Kolarov defteri kapandı Kolarov defteri kapandı
Fırtına'ya değil Fener'e Fırtına'ya değil Fener'e
Elyounoussi'den yeşil ışık Elyounoussi'den yeşil ışık
'Avcı Beşiktaş'a uygun' 'Avcı Beşiktaş'a uygun'
Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti Kayserispor, Aksel Aktaş'ı transfer etti
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
12 Dev Adam'dan Senegal'e 35 sayı fark 12 Dev Adam'dan Senegal'e 35 sayı fark
Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi
Radamel Falcao'dan Galatasaray sözleri: Orada oynamak heyecan verici olur Radamel Falcao'dan Galatasaray sözleri: Orada oynamak heyecan verici olur
Fenerbahçe Daniel Sturridge'in peşinde Fenerbahçe Daniel Sturridge'in peşinde
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Moody’s'ten ek gümrük vergisi uyarısı Moody’s'ten ek gümrük vergisi uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:08:39 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:10:48

Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kurban Bayramı'nı, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerindeki vatandaşlarla geçirdi.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından Akçakocalılara "bayramda sizinle birlikteyim" mesajı veren Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile sel felaketinden en çok etkilenen Uğurlu köyüne gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Binali Yıldırım, köylülerin taleplerini ve felaketin yaşandığı anlara dair vatandaşları dinledi.

Afetten etkilenen evleri de inceleyen Yıldırım çifti, daha sonra selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne geçti. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, burada da halkın taleplerini not etti.

Devletin halkın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, afetin ardından bayramı selzedelerle geçireceği sözünü verdiğini anımsattı.

Binali Yıldırım, selde yaşamını yitirenler için de dua etti.

Jandarmaya ait cipin direksiyonuna geçerek bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

"GEREKENLER YAPILMIŞTIR.BUNDAN SONRA DA YAPILACAKTIR"

Felaketin yaşandığı gece olanları dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bayram gününde onların acılarını hafifletmek amacıyla milletvekillerimiz, belediye başkanımızla, kaymakamımızla buradayız. Vatandaşlarımızı dinledik, taleplerini aldık. Sel felaketinin normalin üzerinde bir durum olduğu gördüm. Bir yılda yağan yağışın yarısı kadarı 4 saatte düşmüş ve bütün bentleri her şeyi önüne katıp, ne bulduysa götürmüş. Devletimiz ilk andan itibaren harekete geçmiş ve çok kısa süre içerisinde 250 civarında vatandaşımız havadan helikopterle tahliye edilmiştir."

Bölgede toparlanma sürecinin başladığını, kaybolan malın bir şekilde yerine konduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ancak giden canlar yerine gelmez. Buralar bir vadi, bir dere yatağı. Bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması için bu olaydan önemli bir ders çıkarmak istiyoruz. Buraya yapılacak yeni yolların, binaların bu gerçek göz önüne alınarak yapılması önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti muktedirdir. Karşılaştığı zorluğa karşı hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle dahil olmuş ve gerekenler yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.  

BİNALİ YILDIRIM FINDIK TOPLADI

Akçakoca'da sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, Hemşin köyünde bir bahçede vatandaşlarla fındık topladı.

Yıldırım, daha sonra üreticilerle sohbet etti, çay içti.

Bölgenin sel felaketi ile bir acı yaşadığını vurgulayan Yıldırım, fındık fiyatının erken açıklanmasıyla bölge halkının biraz olsun moral bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık meselesini bildiğini ve önemsediğini anlatan Yıldırım, "Fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanması fındık politikası anlamında çok önemli. Cumhurbaşkanımız üreticinin hak ettiğini ve emeğinin karşılığını bulması için herkesi mutlu edecek bir taban fiyatı ilan etti." diye konuştu.

Yıldırım, Düzce, Ordu ve Giresun'da ana işi fındık olan vatandaşların bu yıl güzel bir mahsul alması ve yüzlerinin gülmesini diledi.

Türkiye'nin fındık konusunda belirleyici bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Ama yavaş yavaş konumumuzda zayıflama görüyoruz. İnşallah fiyat politikası ile biraz fındık üzerinde yoğunlaşma imkanı olur. Fındık hem üreticiye hem de ülkemize önemli bir gelir kapısı olmaya devam eder." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü makamında ziyaret etti, ardından selden zarar gören esnafla bir araya geldi.

(AA)

Yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu!
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hükümet ve Türk-İş memur zammında anlaştı!
Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!
Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar dikkat
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı
Devletimizin direnci tüm oyunu bozdu
Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor
Türkiye'de uzayda da büyüyor! Artık biz de söz sahibiyiz
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Helikopterler denizden su taşırken almış...
Emeklilikte yeni zam sistemi! Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ