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22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:19:47 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:23:48

Binali Yıldırım: S-400 alırken izin mi alacacağız?

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım; "Bize diyorlar ki S-400'ü niye aldınız? Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız?" açıklamasında bulundu.

İzmir programı kapsamında Kınık Devlet Hastanesinin açılış törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, seçim dönemlerinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini, gelecek yıl Bakırçay Üniversitesine bağlı olarak sağlık meslek yüksekokulunun da Kınık'ta açılacağını söyledi.

Kınık ve Bergama'nın el ele vererek Bakırçay Havzası'na güzel hizmetler sunacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buraya bir sözümüz daha var. O da İZBAN. İZBAN'ın da ihalesi yapıldı fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın bundan haberi yok. Öğrenir, daha yeni. Değerli kardeşlerim, Bergama'ya İZBAN geldikten sonra Selçuk ilçesine kadar 188 kilometre mesafeyle dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırmış oluyoruz. İzmir'in yollarını böldük.Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama sevgili Kınıklılar şunu herkes bilsin ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçaklara PKK'lıya, FETÖ'ye, terör örgütlerine bu topraklarda göz açtırmayız. Buna en önce Kınık karşı çıkar, Bergama karşı çıkar, İzmir karşı çıkar."

Yıldırım, Türkiye'nin bölgede önemli bir yere sahip olduğuna dikkatini çekerek, "Bölgemizin etrafında maalesef birtakım planlar yapılıyor. Bize diyorlar ki S-400'ü niye aldınız? Biz, vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? Bu millete böyle şey yakışır mı? Biz sadece Rabb'imizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİREN YILDIRIM, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Lafla peynir gemisi yürümüyor. Solcular, CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi var konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar çünkü bu halk bunlara iktidar vermediği için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet, hep proje yapmıştır. Hep ülkeyi kalkındırmanın gayreti ve dertlisi olmuşlardır. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, İzmir'in nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz."

KINIK'A 5 YILDIR 600 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da hükümetin 2014 yılından bu yana Kınık'ta 600 milyon liralık yatırım gerçekleşleştirdiğini, Kınıklıların 2019 yerel seçimlerinde yine AK Parti'ye destek verdiğini söyledi.

Bu dönemde de çalışmalara aynı kararlılık ve istek ile devam edeceklerini vurgulayan Dağ, "2019-2024 yılları arasında Kınık ve Bergama'yı hep beraber Bakırçay'ın yıldızı yapacağız inşallah. Belediye başkanlarımızla teşkilatlarımızla canla başla çalışıp hep birlikte sağlayacağız. Bu güzel hastanemizin de hayırlı olmasını diliyorum Rabb'ime de bizi size mahçup etmediği için, bu hastaneyi bugün hizmete açmayı fırsat verdiği için hamdediyorum." şeklinde konuştu.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de tüm icraatlarında hükümete verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bu dönemde de verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kınık Devlet Hastanesi ile Foça Devlet Hastanesinin açılış kurdelesi canlı yayınla eş zamanlı kesildi.

Açılışın ardından Kınık Devlet Hastanesinin bölümlerinde inceleme yapan Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Kınık Belediyesini ziyaret etti.

Binali Yıldırım, daha sonra Bergama'da Haluk Elbe Konferans Salonu önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi halkın büyük bir kahramanlık destanı yazdığını vurgulayarak, "O gece alçaklara; beynini, aklını başka güçlere kiraya vermiş, asker kılığına girmiş teröristlere karşı göğsümüzü siper ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanımız dinmedi. Alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Bir kez daha gördük ki Türkiye sahipsiz değildir. 82 milyon vatan evladı, İzmir'de düşmanı denize döken, istiklal mücadelesini zaferle müjdeleyen değerli hemşerilerim, her zaman ihtiyaç olduğunda 'Göreve hazırız' demektedir." şeklinde konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da 31 Mart seçimleri için teşkilatına ve Cumhur İttifakı'na teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Koştu, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın resminin yer aldığı parşömeni Yıldırım'a hediye etti.

(AA)

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