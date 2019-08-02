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02 Ağustos 2019 Cuma 08:45:01 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:51:05

Binali Yıldırım Malatya'da, kendisini çaya davet eden gençlerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da sosyal medya üzerinden başlayan çay daveti kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Yıldırım, programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Etkinlikte seslendirilen "uzun ince bir yoldayım" türküsüne Binali Yıldırım da eşlik etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da sosyal medya üzerinden başlayan çay daveti kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Yıldırım, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan ve Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Malatya Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, özel bir gün yaşadıklarını ve yaptıkları buluşmanın yeni bir format olduğunu belirtti.

Düzenlenen toplantının alışılagelmiş AK Parti toplantılarından biri olmadığına değinen Yıldırım, etkinliğin sosyal medyanın gücünü gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, sosyal medyanın dünyanın her yerindeki insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Sosyal medya insanların geleceği. Birkaç gün içerisinde bir sosyal mesajla, 'Twitt' ile başlayan bu hareket kısa sürede bu hale geldi. Genç milletvekillerimiz, 'memleketimizin her bölgesinden bu davete katılıyorum' dedi. Bize de çağrı yaptılar. Malum biz bir seçim tecrübesi yaşadık. O zaman ben gençleri 'kankam' olarak ilan etmiştim. Seçim bitti ama kankalık devam ediyor. Evelallah kankalarımla her zaman her yerde buluşmak için hazır ve nazırım. Bugün buradayız, başka bir gün inşallah başka yerde olacağız ama hep beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

"2023'e çok farklı şekilde hazırlanacağız"

Konuşmanın ardından alanda bulunan gençlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması için yaptıkları tezahürat sonrası Yıldırım, görüşmeyi gerçekleştirdi.

Telefondan alanda bulunanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları en kalbi duygularla selamladığını söyledi.

Yasama döneminin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi artık 2023'e çok farklı şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekillerimiz sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonraki bir zamanda sizleri ziyaret edip, sizin heyecanınıza heyecan katmak istiyorum. Fakat durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle hemhal olacağız ve sizlerle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? Sizler dik durdukça bizlerde bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu hafta sonu inşallah Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız. Bayram önce İstanbul-İzmir otoyolunu açmış olacağız. Bursa'da yine şehir hastanesi yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi de şehir hastanesine resmen kavuşturacağız. En yakın zamanda Malatya'da da o heyecanı yaşamak dileğiyle sizleri bu yaz akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Telefon görüşmesinin ardından Binali Yıldırım, etkinlikte yer alan müzik programında seslendirilen "Uzun ince bir yoldayım" adlı türküye eşlik etti, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Fatih Toprak, Ahmet Mücahit Arınç, Alpay Özalan, Zeynep Yıldız, Müslüm Yüksel, Semiha Ekinci, Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar katıldı.

AA

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