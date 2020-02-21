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21 Şubat 2020 Cuma 14:41:47 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:45:22

Binali Yıldırım: Darbeyi aklından geçirenler ayağını denk alsın

Yeni bir darbe söylentileri yayanların 15 Temmuz'u düşünmelerini isteyen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Çılgınlığın mevzuatı yok. Darbeyi aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün ve ayağını denk alsın" dedi.

AK Parti Muğla İl Danışma Kurulu Toplantısı, AK Partili Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

''MUĞLA, CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKTI''

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in ardından söz alan Yıldırım, "Türkiye'nin incisi Muğla'mızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek başladığı konuşmasını söyle sürdürdü: "Muğla'ya birkaç kez geldim. Bugün yine beraberiz. Buraya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Muğla, ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. İlkleri ve önemli özellikleri var. İstanbul'dan sonra iki havalimanı bulunuyor. Muğla, bütçeden almıyor, hep katkı sağlıyor. Nüfusu 1 milyona yaklaştı. Yaz aylarında nüfus oranında 4 kat artış oluyor. Geçen yıl 3 milyon 666 bin misafir ağırlandı. Turizm, ekonomi, istihdam ve refah demektir. Türkiye, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen turist sayısında 52 milyonu aştı. 15 Temmuz deyince Muğla'yı hatırlıyoruz. Muğlalılar, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve hainlere teslim etmedi."

'FETÖ, DARBECİLERİN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYOR'

Geçmişte parti kapatma davaları, Gezi olayları ve 15 Temmuz gibi olumsuzlukların yaşandığını hatırlatan Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe lafları ortada dolaşıyor. Bu lafları ortaya atmak ülkeye ihanettir. Darbe söylemleri yatırım yapmak isteyen insanların kafasını karıştırır. Çılgınlığın mevzuatı yok. Darbeyi aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün ve ayağını denk alsın. FETÖ, 15 Temmuz'a teşebbüs edenlerin moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Asla ve asla bunlara itibar etmeyiniz. Milletimiz ders almayanlara yine ders verir" diye konuştu.

Programın ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım bir yerel gazetenin kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı. Yıldırım, Muğla programını tamamlayıp, İzmir'e geçecek.

(DHA)

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