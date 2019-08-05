Binali Yıldırım’dan İzmir'in Bayındır ilçesine tarımsal OSB sözü

AK Parti İzmir Milletvekili ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayındır ve Kiraz ilçelerini ziyaret etmek üzere İzmir’e geldi. İlk durak Bayındır’da vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Yıldırım’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve ilçe belediye başkanları ile AK Parti İzmir Milletvekilleri de eşlik etti.

Bayındır Belediyesi önündeki alanda vatandaşlara seslenen Yıldırım, “Burada bir tarımsal organize sanayi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekillerimiz ve şahsım bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Özlemişim sizi”

Bayındır’ın çiçekçiliğin merkezi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Çiçek dünyasının, çiçekçiliğin merkezi Bayındır’ın çiçek gibi güzel insanları, aradan epey zaman geçti. Özlemişim sizi. Bugün benim için çok güzel bir gün. Sizlere teşekkür etmeye geldim. Uğur Demirezen kardeşimize sahip çıktınız, onu belediye reisi seçtiniz. Hem de çok güçlü destekle seçtiniz. O da bu desteği karşılıksız bırakmayacak ve Bayındır’ımızı daha da bayındır hale getirmek için çalışacak. 2011’de İzmir’den milletvekili adayı olduğumda Torbalı’dan buraya gelirken yolun halini görünce çok üzüldüm. Ne kadar meşakkatle, trafik kazası tehlikesiyle o yoldan geçtiniz. Hamdolsun, Torbalı’dan bu tarafa yapılan yolu yapandan da kullanandan da Allah razı olsun” diye konuştu.

“Bunu herkes kafasına koysun”

İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dün açıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Dün Türkiye’nin yüz akı olan bir projenin açılışını yaptık; İstanbul-İzmir otoyolu. İstanbul- İzmir otoyolu sıradan bir proje değil. Çünkü İstanbul ile İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Dün Bursa’dan geldim, 2 saatte İzmir’e indim. Çok güzel olmuş. Bu millet için, bu milletin güzel insanları için ne yapsak azdır. Daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız inşallah. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ‘olmaz’ denen işleri olur hale getirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes kafasına koysun. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanlarımızı dindirtmeyiz.”

Bayındır’a tarımsal organize sanayi

Artık seçimlerin geride kaldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzde belediye seçimleri için 5 yıl var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 yıl var. Bu süre içerisinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır’ın daha mamur hale gelmesi için, hemşehrilerimizin yüzünün daha da gülmesi için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır, dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda’ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Osmanlı’dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizdeki parklardaki, bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce aklıma hep Bayındır geliyor. Allah sizden razı olsun. Sadece çiçekçilik değil, tarımsal ve bitkisel üretimin de merkezi olmaya hak kazanıyor. Merkezi olmayı hak ediyor. Burada bir tarımsal organize sanayi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekillerimiz ve şahsım bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. ‘Bölünmüş yolu yapacağız’ dedik yaptık. ‘Torbalı-Tire-Ödemiş demir yolu hattını iyileştireceğiz’ dedik. Şimdi de elektrikli hale getiriyoruz, daha konforlu hale geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 44 milyon yatırım var. Bayındır'a helali hoş olsun."

Sözler verdi

Tire’de araç muayene istasyonu olmasına rağmen Bayındır’da olmadığını söyleyen Yıldırım, "Bayındır’a da yakışır. Arkadaşlarımızla buraya da kuracağız. Burada baraj işleri başladı fakat ağır gidiyor. Ergendi, Uladı gibi barajların hızlandırılması için çalışacağız. Sulama olmadan hiçbir şey olmaz. Bereket olmaz. Bayındır’ımızda gençlerimizin daha iyi şartlarda iş bulabilmeleri için mutlaka üretime daha fazla önem vermemiz lazım. Burada fakülte beklentisi olduğunu da biliyorum. Bunun için de çalışma yapacağız. Hastane ile ilgili talebinizi biliyorum. İnşallah belediye başkanımız ve milletvekillerimizle bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

(İHA)