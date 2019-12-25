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25 Aralık 2019 Çarşamba 16:40:19 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 17:36:17

Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye’de hemşehrilerinin sorunlarını dinledi

Açılışlar için Erzincan’a bir önceki gün gelen TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye’de hemşehrileriyle buluştu.

İskan Konutları Anahtar Teslim töreni ve bir dizi açılış için Erzincan’a önceki gün gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye’de hemşehrileriyle hasret giderdi.

BABA OCAĞI KAYI KÖYÜNDE

Erzincan’daki programların ardından baba ocağı Refahiye’nin Kayı Köyüne geçen ve bir süre burada vaktini geçiren Yıldırım, bugün sabah kahvaltı ve istişare toplantısında hemşehrileriyle biraraya geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı’nın da hazır bulunduğu programda eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, hemşehrileriyle istişarede bulundu.

MÜJDE VERDİ

Öğretmenevinde gerçekleşen programda hemşehrileriyle hasbihal edip sorunlarını dinleyen Yıldırım, Refahiye’de belediyenin projeleri arasında yer alan şehirlerarası otobüs terminali için yer tahsis çalışmalarının tamamlanmış olmasından dolayı artık bir otogar ve yöresel ürünler pazarını da içinde kapsayacak olan proje çalışmalarının başlatılması ve gerekli desteğin sağlanacağının müjdesini verdi.

İHA

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