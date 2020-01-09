BİM'e yarın neler geliyor? BİM aktüel 10 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. BİM müşterileri bu hafta markete hangi aktüel ürünlerin satışa sunulacağını öğrenmek istiyor. 7'den 70'e herkese göre aktüel ürün getiren BİM'in ürünleri kısa sürede tükeniyor. BİM aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğunu incelemeye aldı. BİM aktüel 10 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta gelen ürünler arasında Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu 1.149 TL'den, çift kişilik yatak örtüsü 129 TL'den, elyaf yastık 12,90 TL'den, banyo paspas 2'li 34,90 TL'den, 3 katlı çamaşır kurutmalık 89,90 TL'den, ikili sebze bıçağı 4,90 TL'den, cam set üstü ocak 299 TL'den satılıyor. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM 10 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU