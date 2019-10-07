BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle

BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri "BİM'e yarın neler geliyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata getiren BİM'in aktüel ürünleri kapış kapış satılıyor. BİM'e yarın gelecek indirimli ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor. BİM'de yarın itibariyle Süzme Çiçek Balı Balkaşık 2 kg 29,90 TL'den, Ayçiçek Yağı Kırlangıç 5 lt TL'den, Domates Salçası Yurdum 4500 g 32,95 TL'den, Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 26,90 TL'den satılacak.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM 8 Ekim aktüel ürünler katalağuna göre yarın itibariyle; Süzme Çiçek Balı Balkaşık 2 kg 29,90 TL'den, Ayçiçek Yağı Kırlangıç 5 lt TL'den, Domates Salçası Yurdum 4500 g 32,95 TL'den, Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 26,90 TL'den, Kornişon Salatalık Turşusu 670 g 5,95 TL'den ve Noodle 5'li Paket Indomie 5,95 TL'den satılacak.

BİM müşterilerinin sabırsızlıkla beklediği Türk Kahvesi Makinesi Keyif Abdullah Efendi ise 11 Ekim Cuma günü itibari ile BİM raflarındaki yerini alacak.

BİM 8 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU