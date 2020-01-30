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30 Ocak 2020 Perşembe 09:27:37 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:28:24

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri, bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM 31 Ocak aktüel ürünleri kataloğunu incelemek istiyor. BİM'e bu hafta gelen ürünler arasında 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips 10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, telefon tutucu çeşitleri 9,95 TL'den, oyuncak puset 14,95 TL'den, turbo fırın 219 TL'den satılıyor.

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri bu hafta gelen ürünler arasında ihtiyacı olan bir ürünün yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte BİM 31 Ocak aktüel ürünler listesi...

BİM'E NELER GELİYOR?

BİM'e bu hafta gelen ürünler arasında 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips 10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, telefon tutucu çeşitleri 9,95 TL'den, oyuncak puset 14,95 TL'den, turbo fırın 219 TL'den, el blender ve çırpıcı seti 99 TL'den, kare salata kasesi 6,95 TL'den, deterjan hazneli spreyli mob 49,95 TL'den kapı önü paspası 6,95 TL'den satılıyor.

BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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