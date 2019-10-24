BİM'e yarın neler geliyor? BİM 25 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı BİM müşterileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİM 25 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunu incelemek isteyen müşteriler, ihtiyaçları doğrultusunda bir ürünün gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. BİM aktüel ürünleri her hafta Salı ve Cuma günleri geliyor. BİM 25 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğuna göre, Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633 399,00 TL'den, Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 99,00 TL'den, Tefal Cook’n Clean Tava 64,90 TL'den, satılacak.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

25 Ekim itibariyle, Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633 399,00 TL'den, Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 99,00 TL'den, Tefal Cook’n Clean Tava 64,90 TL'den, Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL'den, Çift Kişilik Bambu Yorgan 169,00 TL'den, desenli kavanoz 6,50 TL'den, 2'li ayaklı tatlı kabı 5,95 TL'den, pasta servisi 19,90 TL'den, hamur porsiyonlayıcı 16,50 TL'den satılacak.

BİM 25 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU