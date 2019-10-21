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BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor?

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21 Ekim 2019 Pazartesi 13:50:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 13:50:43

BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor?

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri getirdiği birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e yarın gelecek aktüel ürünlerin neler olduğu araştırılıyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri getiren BİM'e yarın gelecek aktüel ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor. BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, Keysmart çamaşır makinesi 1.299 TL'den satılacak. Diğer aktüel ürünler BİM 22 Ekim aktüel ürünlere kataloğu kapsamında haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM'e yarın neler geliyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri getirdiği birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri getiriyor. BİM müşterileri, ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir ürünün gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Müşteriler, yarın BİM'e gelecek aktüel ürünlerin hangi ürünler olduğunu araştırılıyor. BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğuan göre, Keysmart çamaşır makinesi 1.299 TL'den satılacak. Diğer aktüel ürünler BİM 22 Ekim aktüel ürünlere kataloğu kapsamında haberimizdem ulaşabilirsiniz.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR? 

BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, Keysmart çamaşır makinesi 1.299 TL'den, kahve sütlü cage cream 2,50 TL'den, Mehmet Efendi filtr kahve 5,95 TL'den, sütlü kaşık çikolata 3,95 TL'den, Nescafe gold blend kahve 17,90 TL'den, bitter çikolatalı çilekli draje 8,95 TL'den, Filiz Çay Ofçay 28,90 TL'den, Berk çubuk çay 5,45 TL'den satılacak.

BİM 22 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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