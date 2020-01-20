BİM'e yarın neler geliyor? BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler kısa sürede hızlıca tükeniyor. BİM müşterileri bu hafta raflardaki ihtiyavı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. BİM 21 Ocak Salı günü ağırlıklı olarak kozmetik ürünler getiriyor. İşte BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu..

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, maskara 14,95 TL'den, aydınlatıcı pudra 19,95 TL'den, dipliner 14,95 TL'den, eyeliner 14,95 TL'den, burun bandı 14,95 TL'den, çift taraflı yüz temizleme fırçası 9,95 TL'den satılıyor. BİM 21 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor....

BİM 21 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU