BİM'e yarın neler geliyor? BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? merak ediliyor. BİM müşterileri her hafta BİM'in getireceği aktüel ürünleri heyecanla bekliyor. BİM market, Kişisel bakımdan, ev ihtiyaçlarına, oyuncaklardan okul malzemelerinde, giyimden teknolojik ürünlere kadar çeşitli ürünleri uygun raflarla getiriyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler getiren BİM'in yarın neleri getireceği araştırılıyor. Deterjan hazneli cam temizleme 15,90 TL'den, mikrofiber temizlik bezi 7,95 TL'den, kağıt havlu 21,90 TL'den, peçete 3,95 TL'den, gözlük temizleme mendili 3,75 TL'den, oda ve kumaş kokusu 9,95 TL'den satılıyor. BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler haberimiz içerisinde sıralanıyor..
BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce BİM müşterisinin merakla araştırdığı BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e yarın neler geliyor? sorusu yanıtını buldu. BİM müşterileri yarın genel ev temizlik ürünlerini BİM raflarında uygun fiyata bulabilecek. BİM'de yarın terjan hazneli cam temizleme 15,90 TL'den, mikrofiber temizlik bezi 7,95 TL'den, kağıt havlu 21,90 TL'den, peçete 3,95 TL'den satılacak. BİM'e gelen diğer aktüel ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.
BİM'E YARIN NELER GELİYOR?
BİM'de 15 Ekim itibariyle; Deterjan hazneli cam temizleme 15,90 TL'den, mikrofiber temizlik bezi 7,95 TL'den, kağıt havlu 21,90 TL'den, peçete 3,95 TL'den, gözlük temizleme mendili 3,75 TL'den, oda ve kumaş kokusu 9,95 TL'den satılıyor.
BİM 15 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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