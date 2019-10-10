BİM'e yarın neler geliyor? BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. BİM müşterileri Cuma günleri BİM'e gelen aktüel ürünleri heyecanla bekliyor. Birbirinden çeşitli ürünler ile raflarını dolduran BİM bu hafta da yine çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunuyor. BİM müşterileri yarın itibari ile BİM'e gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizin içerisinde yer alıyor.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM'de bu hafta; Kumtel Ankastre Set 899,00 TL'den, XL Sürahi Mikser 1800 Ml 149,00 TL'den, Altus Tost Makinesi 6 Dilim 149,00 TL'den, Katmer Gözleme Sacı 99,00 TL'den, Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 99,00 TL'den ve Dik Durabilen Süpürge Heifer 139,00 TL'den, kapüşonlu mont çocuk 49,90 TL'den, dik durabilen süpürge 139 TL'den, standlı oyuncak mutfak 34,90 TL'den, kelime oyunu 34,90 TL'den, pipetli su şişesi 1,95 TL'den, Arya Çay seti 24,90 TL'den, 3'lü Arsa Su Bardağı 9,95 TL'den satılacak.

BİM 11 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU