BİM'e yarın neler geliyor? 9 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğu

BİM'e yarın neler geliyor? sorusun yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. 9 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğu yoğun olarak aratılıyor. BİM marketler, her hafta uygun ve kaliteli ürünleri mağazalarına getiriyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünlere yer ayıran BİM'in aktüel ürünleri müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. BİM yeni aktüel ürünlerinin yer alacağı kataloğu yayınladı. 9 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğuna göre yarın BİM'de Regal Derin Dondurucu 649 TL'den, AKEL davul fırın ise 139 TL'den satılacak.

9 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğuna göre, katmer gözleme sacı 99 TL'den, elektrikli ocak 59,90 TL'den, düdüklü tencere 199 TL'den raflardaki yerlerini alacak. BİM'de yarın elektrikli barbekü de satılacak. Elektrikli barbekü 75 TL'den alıcılarını bekleyecek.

Her hafta mağazalarında çocuklar için ürünlere de yer veren BİM'de 9 Ağustos'ta 3 tekerlekli bisiklet 44,90 TL'den, 30'lu su balonu 3,50 TL'den satılacak.

Ev araç gereçleri reyonunu ise bu hafta esnek taşıma sepeti, büyük boy çelik tepsi, çelik servis ürünleri, çay seti, tost makinesi, et dövme demiri, kavurma sacı, ızgara maşası, meşrubat bardağı, desenli sürahi dolduracak.