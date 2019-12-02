BİM'e yarın hangi ürünler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberimizde

BİM'e yarın hangi ürünler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin BİM raflarında uygun fiyata satışa sunulacağını merak ediyor. BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre; 3 Aralık Salı günü itibari ile Duracell taşınabilir şarj aleti 99 TL'den, Çikolata Kaplı Meyve Draje Ganimet 8,95 TL'den, Frambuazlı Bisküvi Love It 2,95 TL'den, 2'li AAA Şarj Edilebilir Pil 17,90 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre; 3 Aralık Salı günü itibari ile Duracell taşınabilir şarj aleti 99 TL'den, Çikolata Kaplı Meyve Draje Ganimet 8,95 TL'den, Frambuazlı Bisküvi Love It 2,95 TL'den, 2'li AAA Şarj Edilebilir Pil 17,90 TL'den satılıyor.

BİM 3 ARALIK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU