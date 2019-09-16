BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri, çeşitli uygun ve kaliteli ürünleri getiriyor. Her hafta gelecek ürünler aktüel ürünler kataloğunda ilan ediliyor. BİM müşterileri, bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu merak ediyor. "BİM'e Salı günü neler geliyor? BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2019 yayınlandı mı?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 17 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E SALI GÜNÜ NELER GELİYOR?

BİM'de bu hafta; Toz Deterjan Art Matik 10 kg 34,90 TL'den, Bulaşık Makinesi Jel Deterjan Finish 1300 ml 29,90 TL'den, Kireç Önleyici Calgon 650 gr 13,90 TL'den ve Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey Bingo 2x750 ml 11,50 TL'den raflardaki yerini alacak.