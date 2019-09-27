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27 Eylül 2019 Cuma 10:04:37 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 10:06:22

BİM'e bugün neler geliyor? BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu

BİM'e bugün neler geliyor? BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri bugün BİM'e hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. Birbirinden çeşitli ürünler kaliteli ve uygun fiyata satılıyor. BİM 27 Eylül aktüel ürünler arasında Philips Taşınabilir Şarj Aleti yer alıyor. Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den satılacak. BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte BİM'e bugün gelen aktüel ürünler..


BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri "BİM'e bugün neler geliyor? BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta çok ilgi gören Philips Taşınabilir Şarj Aleti yer alıyor. Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den satılacak.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

BİM'de bugün itibari ile Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, Cam Set Üstü Ocak 299,00 TL'den, Kumtel Mini Fırın 159,00 TL'den, Reebok Spor Saat 129,00 TL'den, Trax Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,00 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den satılacak. Ayrıca kadın-erkek yağmurlulşar 49,90 TL'den, erkek eşofman altı 39,90 TL'den, kadın tayt ise 29,90 TL'den satılacak.

BİM 27 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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