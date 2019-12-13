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13 Aralık 2019 Cuma 09:35:44 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:36:50

BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? merak ediliyor. BİM müşterileri, aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM her hafta Cuma günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruluyor. Bu hafta BİM'e gelen ürünler arasında 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, Cyclone elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den, fenerli ışıldak 24,90 TL'den, Fakir saç kurutma makinesi 79 TL'den, banyo seti 59,90 TL'den, temizlik seti 49,90 TL'den, duşakabin rafı 19,90 TL'den satılıyor. BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi..

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri bugün itibari ile BİM'e hangi ürünlerin geleceğini merak ediyor. BİM her hafta Cuma günü birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek, markete gelen ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün BİM'e gelen ürünler arasında 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, Cyclone elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den satılıyor.BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre, bugün 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, Cyclone elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den, fenerli ışıldak 24,90 TL'den, Fakir saç kurutma makinesi 79 TL'den, banyo seti 59,90 TL'den, temizlik seti 49,90 TL'den, duşakabin rafı 19,90 TL'den, banyo paspası 8,95 TL'den, taşınabilir şarj aleti 75 TL'den, turbo fırın 199 TL'den, Kiwi çay makinesi 99 TL'den satılıyor. 

BİM 13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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