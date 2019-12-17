BİM'e bugün neler geliyor? 17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM'e bugün neler geliyor? 17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri markete gelen ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. 17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bugün Calvin Klein 100 ml kadın parfüm 159 TL'den, allık fırçası 9,95 TL'den satılıyor. 17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

17 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bugün Calvin Klein 100 ml kadın parfüm 159 TL'den, allık fırçası 9,95 TL'den, 2'li göz makyaj fırçası 9,95 TL'den, maskara 12,90 TL'den, kokulu mum 9,95 TL'den, saç fırçası 9,95 TL'den, göz bandı 6,95 TL'den, kil maskesi 9,95 TL'den satılıyor.

17 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU