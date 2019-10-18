BİM'e bugün hangi ürünler geldi? 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM, Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bugün hangi ürünler geldi? sorusu yanıtını buldu. Bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu. Birbirinden çeşitli ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, televizyon sehpası 199 TL'den, modern çiçeklik sehpa 75 TL'den, meyve desenli tabak 5,95 TL'den satılacak.

BİM'E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELDİ?

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta Hp Notebook 1.799 TL'den, televizyon sehpası 199 TL'den, modern çiçeklik sehpa 75 TL'den, meyve desenli tabak 5,95 TL'den, oyuncak kamyon 21,90 TL'den, lisanslı çocuk yağmurluk 34,90 TL'den çift kişilik nevresim takımı 99 TL'den, lüks kadife lambader 139 TL'den satışa sunulacak.

18 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU