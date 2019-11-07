BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Binlerce vatandaş BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri yarın itibari ile BİM'e hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi Atria Fakir 479 TL'den, Kumtel mini ısıtıcı 49,90 TL'den, Blender Robot Set Fakir 199 TL'den, çelik çaydanlık 99 TL'den, araç içi yol kayıt cihazı 75 TL'den, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL'den, silikon elyaf yastık 12,50 TL'den, polar battaniye 14,90 TL'den, telefon tutucu lastikli 9,95 TL'den melamin ürün çeşitleri 4,95 TL'den satılıyor.

BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU