BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? merak ediliyor. BİM müşterileri BİM'e bu hafta gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. BİM müşterileri, bu hafta BİM'e gelecek ürünleri araştırıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 5 Kasım Salı BİM altüel ürünler kataloğuna göre, 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3.499 TL'den satılıyor. 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

5 Kasım Salı BİM altüel ürünler kataloğuna göre, 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3.499 TL'den, sebzeli kraker 2,95 TL'den, kavrulmuş fındık 29,95 TL'den satılıyor.

BİM 5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU