BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri bu hafta markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. 7'den 70'e herkese göre aktürl ürün getiren BİM'in ürünleri kısa sürede tükeniyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor. İşte BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu..

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta gelen ürünler arasında Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529 TL'den, led ışıldak 29,90 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den, banyo oyuncakları 11,90 TL'den, unisex termal içlik 36,50 TL'den, erkek bere 9,95 TL'den, bölmeli kaşıklık metal 9,95 TL'den, kilitli saklama kabı 6,95 TL'den, eldiven bebej 14,90 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 3 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU