BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi aktüel ürünlerin geleceğini araştırıyor. BİM, haftanın Salı ve Cuma günleri raflarını uygun fiyatlı ve kaliteli aktüel ürünleri ile dolduruyor. BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E NELER GELİYOR?

BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre; 3 Aralık Salı günü itibari ile Duracell taşınabilir şarj aleti 99 TL'den, Çikolata Kaplı Meyve Draje Ganimet 8,95 TL'den, Frambuazlı Bisküvi Love It 2,95 TL'den, 2'li AAA Şarj Edilebilir Pil 17,90 TL'den satılıyor.

3 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU