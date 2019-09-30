BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorularının yanıtı binlerce BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM, marketlerine haftanın 2 günü aktüel ürün getiriyor. Haftanın aktüel ürünleri katalogta yayınlayarak müşterilere duyuruluyor. BİM müşterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da markete hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı ve BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 1 Ekim aktüel ütünler kataloğunda bu hafta Salı günü kaliteli kozmetik ürünler uygun fiyata satılıyor. Kontür kit 12,90 TL'den, Kajal Liner Flormar 7,95 TL'den, botabik nemlendirici krem 19,90 TL'den, Signal diş macusunu 14,90 TL'den, ayna 9,95 TL'den, makyaj fırçaları 9,95 TL'den, törpü 4,95 TL'den satılıyor.

BİM 1 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU