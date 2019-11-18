BİM'e bu hafta neler geliyor? 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'e bu hafta neler geliyor? 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri, markete gelen ürünleri merak ediyor. İhtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. Bu hafta BİM çocuk ürünleri ve bayan çamaşırları getiriyor. 19 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 19 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre lisanslı 2'li çocuk atlet 14,90 TL'den, oyuncaklı çocuk patik 9,95 TL'den, 3'lü çorap 3,95 TL'den, lisanslı çocuk boxer 5,95 TL'den, lisanslı çocuk 2'li slip 6,95 TL'den satılıyor.

BİM 19 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU