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09 Aralık 2019 Pazartesi 15:24:55 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 15:26:16

BİM'e bu hafta neler geliyor? 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde

BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu BİM müşterileri tarafından araştırılmaya başlandı. BİM her hafta Cuma günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Stokları sınırlı olan onlarca kaliteli ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta hangi ürünlerin geleceği merak ediliyor. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den, elektrikli sıcak su torbası 59 TL'den satılıyor. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor..

BİM'e bu hafta neler geliyor? 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM'de stokları sınırlı olan onlarca kaliteli ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den,BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD televizyon 2.999 TL'den, elektrikli süpürge 349 TL'den, fanlı ısıtıcı 59,90 TL'den, elektrikli sıcak su torbası 59 TL'den, 2'li banyo takımı 24,90 TL'den, temizlik seti 49,90 TL'den, taşınabilir şarj aleti 75 TL'den, döküm tencere 139 TL'den satılıyor. 

13 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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