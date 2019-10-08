11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM'e bu hafta neler geliyor? 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri haftanın fırsat ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Salı gününün geride kalmasının ardından BİM müşterileri 11 Ekim Cuma günü BİM'e gelecek aktüel ürünleri araştırmaya başladı. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunan BİM'in bu hafta hangi ürünleri getirdiği merak ediliyor. BİM'de bu hafta; Türk Kahvesi Makinesi Keyif Abdullah Efendi 199 TL'den, Kumtel Ankastre Set 899,00 TL'den, XL Sürahi Mikser 1800 Ml 149,00 TL'den, bez oyun çadırı 29,90 TL'den, hasır kordonlu kol saati 29,90 TL'den, kurutmalık 49,90 TL'den satılıyor. 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM'de bu hafta; Kumtel Ankastre Set 899,00 TL'den, XL Sürahi Mikser 1800 Ml 149,00 TL'den, Altus Tost Makinesi 6 Dilim 149,00 TL'den, Katmer Gözleme Sacı 99,00 TL'den, Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 99,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Heifer 139,00 TL'den, bez oyun çadırı 29,90 TL'den, hasır kordonlu kol saati 29,90 TL'den, kurutmalık 49,90 TL'den, pamuklu paspas 6,50 TL'den, satılıyor.

BİM müşterileri tarafından heyecanla beklenen Türk Kahvesi Makinesi Keyif Abdullah Efendi de Cuma günü 199 TL'den raflardaki yerini alacak.

11 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU