BİM'e bu hafta neler geliyor? 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM aktüel ürünleri merakla araştırılıyor. BİM'e bu hafta neler geliyor? 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. Bu hafta markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. 7'den 70'e herkese göre aktüel ürün getiren BİM'in ürünleri kısa sürede tükeniyor. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta gelen ürünler arasında Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu 1.149 TL'den, çift kişilik yatak örtüsü 129 TL'den, elyaf yastık 12,90 TL'den, banyo paspas 2'li 34,90 TL'den, 3 katlı çamaşır kurutmalık 89,90 TL'den, ikili sebze bıçağı 4,90 TL'den, cam set üstü ocak 299 TL'den satılıyor. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM 10 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU