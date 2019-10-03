BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor? BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor? BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri 4 Ekim itibari ile BİM marketlere gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. Vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda bir ürün gelip gelmediğini merak ediyor. BİM'e gelen diğer aktüel ürünleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

İM'de yarın itibari ile Buhar Kazanlı Ütü 6.6 Bar Tefal 599,00 TL'den, Elektrikli Fanlı Isıtıcı Kumtel 59,90 TL'den, Mini Isıtıcı Kumtel 49,90 TL'den satılacak. Çocuklar için lisanslı top 6,95 TL'den, müzikli ışıklı gitar 54,90 TL'den, saçsız bebek 24,90 TL'den satılacak. Çocuklar için lisanslı top 6,95 TL'den, müzikli ışıklı gitar 54,90 TL'den, saçsız bebek 24,90 TL'den satılacak. Sonbaharın gelmesi ile kışlık ürünleri de getirmeye başlayan BİM'de deri erkek terliği 29,90 TL'den, kadın nakışlı terlik 26,90 TL'den, tek kişilik battaniye 21,90 TL'den, çift kişilik battaniye ise 24,90 TL'den satılacak.

BİM 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU