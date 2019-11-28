29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'de bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta neler var? 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. BİM müşterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi aktüel ürünlerin geleceğini araştırıyor. BİM, haftanın Salı ve Cuma günleri raflarını uygun fiyatlı ve kaliteli aktüen ürünleri ile dolduruyor. 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Buzdolabı Keysmart Key 1.499 TL'den, davul fırın 135 TL'den, tost makinesi 159 TL'den, blender seti 149 TL'den, Keysmart Türk kahvesi makinesi 189 TL'den satılıyor. 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor....

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Buzdolabı Keysmart Key 1.499 TL'den, davul fırın 135 TL'den, tost makinesi 159 TL'den, blender seti 149 TL'den, Keysmart Türk kahvesi makinesi 189 TL'den, yağlık-sirkelik 9,95 TL'den, bambu tepsili kesme tahtası 32,90 TL'den, lisanslı 4'lü puzzle 12,50 TL'den, ekose masa örtüsü 13,50 TL'den çocuk bot 29,90 TL'den, büyük beden triko yelek kadın 16,50 TL'den satılıyor.

29 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU