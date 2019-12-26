BİM yeni yıl özel kataloğu yayında: BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler neler?

BİM yeni yıl özel kataloğu merakla araştırılıyor. BİM yeni yıl özel kataloğu yayında mı? BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler neler? sorularının yanıtı BİM müşterileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri BİM'e gelen aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Her hafta Cuma günü raflarını birbirinden çeşitli ürünlerle dolduran BİM'in yeni yıla özel getirdiği ürünler merak ediliyor.

BİM YENİ YIL ÖZEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Fakir şarjlı el süpürgesi 179 TL'den, ışıklı cam kettle 79,90 TL'den, karaoke mikrofon 59,90 TL'den, Fakir saç düzleştirici 59,90 TL'den, ev botu kadın 26,90 TL'den, ayak masaj aleti 99,90 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 89,90 TL'den satılıyor. BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

BİM 27 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU