BİM Kurban Bayramı'nda açık mı? BİM bugün açık mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ancak marketlerin de bayramda tatil yaptığını bilen vatandaşlar alışveriş için çıkmadan önce internet üzerinden marketin açılıp açılmadığını araştırıyor. Alışverişi için BİM marketi tercih eden vatandaşlar BİM'in Kurban Bayramı'ndaki çalışma gün ve saatlerini aratıyor. BİM Türkiye'nin her bölgesindeki şubesinde aynı çalışma saatlerini uyguluyor.

BİM KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

BİM, Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü hizmet vermedi. BİM markeler bayramın 3. günü olan 13 Ağustos 2019 tarihi itibari ile kapılarını müşterilerine açtı. BİM, aynı zamanda Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde açık oluyor.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle açılıyor. BİM akşam saat 21:00'a kadar hizmet veriyor. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara veriliyor. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülüyor. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler olabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.